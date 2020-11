Promi-Beziehungen, die Seitensprünge überlebten

Als Jay Z im Jahr 2014 von Beyoncés Schwester Solange Knowles in einem Aufzug attackiert wurde, während seine Frau tatenlos zusah, wurden erstmal Spekulationen um eine angebliche Ehekrise bei den beiden Musiksuperstars laut. Drei Jahre später gestand der Rapper in einem Interview mit der "New York Times" erstmals völlig offen, dass er seine Frau Beyoncé tatsächlich betrogen hat. "Es gibt Zeiten, in denen will man einfach nur überleben. Deshalb wechselt man in den Überlebens-Modus. Und was passiert dann? Du legst all deine Emotionen ab. Man wird emotional kühl und spürt keine Verbindung mehr zu seiner Frau. In meinem Fall war es wirklich hart. Und es kam zur Untreue", erzählte Jay Z über seine Affäre, die auch Beyoncé auf ihrem Album "Lemonade" an vielen Stellen besingt. Eine Therapie habe ihm und Beyoncé schließlich geholfen, ihre Eheprobleme wieder in den Griff zu bekommen und eine Scheidung zu vermeiden, so Jay Z.