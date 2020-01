Producers Guild Awards: Eva Longoria kam ganz en nature

Was für echte Filmfans freilich wichtiger ist, gilt der Award als zukunftsweisend, was die Oscars am 10. Februar betrifft, vor allem, was die Kategorie „bester Film“ betrifft. In den vergangenen 30 Jahren wurde der Oscar-Gewinner nämlich 21-mal zuvor von den Produzenten ausgezeichnet.Diese Ehre wurde heuer Regisseur Sam Mendes und seinem Kriegsdrama „1917“ zuteil. Die wahnsinnig starke Konkurrenz, wie Quentin Tarantinos „Once Upon A Time in Hollywood“ oder Martin Scorseses „The Irishman“, hatte in diesem Fall das Nachsehen.