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Priscilla Presley: Privateste Räume in Graceland bleiben für Besucher tabu

Die Elvis-Witwe besucht die Villa „hin und wieder“, wie sie Gespräch mit der Zeitschrift „Bunte“ sagt.
12.08.2026, 09:10

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Priscilla Presley mit rötlichem Haar und weißem Blazer vor dunklem Hintergrund.

Die Elvis-Villa Graceland in Memphis ist eine Pilgerstätte für Fans aus aller Welt - doch Witwe Priscilla Presley (81) wacht noch immer über die privatesten Räume des King of Rock 'n' Roll. „Die oberen Räume in Graceland sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Ich lasse da niemanden rauf“, sagte Presley der Bunten. „Das finde ich auch wichtig. Dort lag sein privater Bereich, und da hat er nie jemanden hinaufgelassen. Deshalb soll das so bleiben.“

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„Wie in einer Kirche“

Sie selbst sei hin und wieder in der Villa im US-Bundesstaat Tennessee. „Nicht oft, aber immer wieder. Und jedes Mal ist es lustig zu beobachten, wie jeder, der das Haus betritt, ganz ruhig wird und nur noch flüstert – wie in einer Kirche.“

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Elvis und Priscilla Presley waren von 1967 bis 1973 verheiratet. Das Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee war zeitweise das Zuhause des Paars. Es ist auch der Ort, wo Elvis Presley, Tochter Lisa Marie Presley und Enkel Benjamin Keough beigesetzt wurden. 2023 äußerte Priscilla Presley in einer Talkshow den Wunsch, ebenfalls in Graceland bestattet zu werden.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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