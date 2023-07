Nicht perfekt: Prinzessin Kates Bruder erlaubt sich Anspielung auf ihre Macken

Prinzessin Kate pflegt bekanntlich eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Pippa und ihrem Bruder James - dieser Umstand hielt Letzteren aber nicht davon ab, jetzt ein privates Detail über Prinz Williams Ehefrau zu enthüllen.

James Middleton über Kate: "Kenne ihre Macken"

Auch wenn sie eine zukünftige Königin sein mag, bedeutet das nicht, dass sie von der Geschwisterrolle ausgenommen ist. Und so kam es auch, dass ihr Bruder James Middleton in aller Öffentlichkeit ehrliche Worte über Catherine verlor, als er am Donnerstag einen seltenen Fernsehauftritt in der britischen Talkshow "Good Morning Britain" absolvierte.

