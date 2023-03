Neues Foto: Prinzessin Kate kraxelte mit ihren Kindern auf einen Baum

Royale Mamas gew├╝rdigt

Queen Elizabeth war im vergangenen September im Alter von 96 Jahren gestorben. Camillas Mutter Rosalind Shand starb bereits 1994 im Alter von 72 Jahren. "An alle M├╝tter ├╝berall, und an die, die ihre M├╝tter heute vermissen: Wir denken an euch und w├╝nschen euch einen besonderen Muttertag", hie├č es in dem Post.

Auch Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ver├Âffentlichten zum Muttertag, der in Gro├čbritannien fr├╝her als in ├ľsterreich gefeiert wird, ein Bild. Darauf sitzen Kate und die drei Kinder des Paars, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), in einem Baum. Auf einem weiteren Foto h├Ąlt Prinzessin Kate ihren j├╝ngsten Sohn Louis im Arm. "Einen fr├Âhlichen Muttertag von unserer Familie an eure", hie├č es dazu.