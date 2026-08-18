Prinzessin Eugenie verrät Baby-Namen: Was es mit der Namenswahl auf sich hat

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank sind vor knapp zwei Wochen zum dritten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter war am 3. August 2026 um 18:20 Uhr in einem Krankenhaus in Lissabon zur Welt gekommen. Wie das Mädchen heißt, war bisher nicht bekannt.

Die Prinzessin von York und ihr Mann haben sich entschieden, ihr Nesthäkchen Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank zu nennen. Auf Instagram erklärt Eugenie, was es mit der Namenswahl auf sich hat.

Was hinter der Namenswahl steckt

„Wir freuen uns sehr, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank vorzustellen. Benannt nach drei Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, die wir lieben und bewundern, darunter ihre Urgroßmutter, die wir fest in unseren Herzen tragen“, teilte die 36-Jährige mit, bevor sie hinzufügte: „Ihr Name ist Teil der englischen und portugiesischen Geschichte – zwei Orte, die wir lieben und unser Zuhause nennen.“

Dass Eugenie mit der Namenswahl ihre verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. ehren könnte, war bereits im Vorfeld als wahrscheinlich angenommen worden. Wem die Namen Adelaide und Annina gewidmet sind, ließ Eugenie offen.

Der Name Adelaide soll laut PA Media von Königin Adelaide (1792–1849), der Gemahlin von König Wilhelm IV., sowie von der heiligen Maria Adelaide von Portugal inspiriert sein, berichtet die BBC. Wem der Name Annina gewidmet ist, sei weniger klar. Es wird jedoch eine persönliche Verbindung zu Prinzessin Eugenie oder ihrem Mann vermutet, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurde.

Die neugeborene Prinzessin, die keine königliche Hoheit ist, steht an 15. Stelle der Thronfolge und damit vor ihrem Großonkel, dem Herzog von Edinburgh, Prinz Edward.

Die Tochter von Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson teilt mit Brooksbank bereits die Söhne August Philip Hawke Brooksbank (geb. 2021) und Ernest George Ronnie Brooksbank (geb. 2023). Im Rahmen der Namens-Verkündung ihrer Tochter veröffentlichte Eugenie auch neue Fotos von Adelaide, darunter eines, auf dem ihre Söhne ihre kleine Schwester im Arm halten.