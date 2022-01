Prinzessin Eugenie teilt erstes Foto von geheimer Taufe mit Zarah Tindall

Ende November wurden die Söhne der beiden Queen-Enkelinnen Zara Tindall und Prinzessin Eugenie im Rahmen einer royalen Doppel-Taufe getauft. Ehrengast bei der Zeremonie war Queen Elizabeth II., die sich trotz gesundheitlicher Probleme die Taufe ihrer Urenkel August Philip Hawke und Lucas Philip Tindall nicht entgehen ließ. Die beiden Buben wurden gemeinsam in der All Saints Chapel in Windsor getauft - ohne Beisein der Presse.

Fotos von der Taufe der Mini-Royals wurden bisher keine Veröffentlicht. Nun hat Prinzessin Eugenie Royal-Fans mit einem ersten Bild von der Zeremonie überrascht. Die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und ihr Ehemann Jack Brooksbank sind am 9. Februar 2021 erstmals Eltern geworden. Auf Instagram teilte die Prinzessin von York am 2. Jänner Erinnerungen an ihr erstes Jahr als Mama - und wer sich durch die privaten Familienfotos durchklickt, findet auch ein Bild, auf dem Eugenie zusammen mit Söhnchen August bei der gemeinsamen Taufe mit Zarah Tindall zu sehen ist.