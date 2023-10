Prinzessin Beatrice: Tochter hat möglicherweise Lernschwäche von ihr geerbt

"Als zwei Legastheniker werden wir als Eltern herausfinden, ob unsere Kinder Legasthenie haben und wie wir sie am besten unterstützen können", sagte Beatrice im Gespräch mit Legasthenie-Expertin Griggs. Noch ist die zweijährige Sienna zu jung, um die Diagnose zu stellen. Sollte ihre Tochter aber wirklich von der Lese- und Rechtschreibstörung betroffen sein, sei es ihr als Mutter wichtig, ihr Kind mit ihren eigenen Erfahrungen als Legasthenikerin zu unterstützen.

"Ich glaube, dass ich durch meine Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ein besseres Verständnis entwickelt habe, und das wünsche ich mir für alle Eltern", sagte die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II.

Eltern eines Kindes mit Legasthenie würden oft "nicht die richtige Unterstützung bekommen". Sie und Edoardo Mapelli Mozzi scheinen aber fest entschlossen zu sein, Sienna im Fall der Fälle zu fördern, so gut sie können. "Wir stehen noch ganz am Anfang dessen, was wir gemeinsam erreichen. Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie wir Eltern dabei unterstützen können, das Beste in sich zum Vorschein zu bringen", sagte Beatrice.