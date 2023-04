Prinz William: Seltenes romantisches Zeichen der Liebe für Kate

Laut dem US-People-Magazin hatte eine Besucherin in der Menge zu dem Prinzen gesagt, dass Kates Outfit "atemberaubend" aussehe. Er habe geantwortet: "Oh, sie sieht immer umwerfend aus."

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London unter den Augen der Welt geheiratet. Inzwischen haben der künftige König und die künftige Königin - William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater König Charles - bereits drei Kinder.