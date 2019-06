Prinz William, Lady Gaga und Ian McKellen unterstützen LGBTQ-Organisation

Es sei ein "historischer Tag" für den "The Albert Kennedy Trust". Der Duke of Cambridge , Prinz William (37) höchstpersönlich, habe zugestimmt eine neues Zentrum der Organisation zu eröffnen, die queere Jugendliche in Wohnungsnot unterstützt. Überhaupt habe nie zuvor habe ein Mitglied der Royal Family eine dergestalte Hilfsorganisation besucht.

Dass es zu diesem Besuch gekommen ist, verdankt "akt" vor allem einer - Lady Gaga. Ein Insider berichtete der Daily Mail , dass die Sängerin erst kürzlich mit der Organisation zusammen gearbeitet und William infolge darauf aufmerksam gemacht habe.

Die Ermutigung scheint nun Früchte zu tragen, denn laut Geschäftsführer sei die Eröffnung des Zentrums in Hoxton lediglich der erste Schritt der Zusammenarbeit: "Seine königliche Hoheit wird sich mit akt-Mitarbeitern, Freiwilligen und Jugendlichen treffen und von unserer Arbeit mit schutzbedürftigen jungen LGBTQ + -Personen erfahren. [...] Der heutige Besuch seiner Hoheit ist ein äußerst wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen."