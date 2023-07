Prinz William erhielt saftige Gehaltserhöhung: "Er muss einiges erklären"

Einmal im Jahr gewährt das britische Königshaus Einblicke in seine Finanzen - zumindest teilweise. Aus den Berichten geht hervor, wie die Royals das Geld der Steuerzahlenden und andere Einnahmen verwenden. Thronfolger Prinz William darf sich demnach etwa über eine Gehaltserhöhung in seinem ersten vollen Jahr als Prince of Wales freuen, wie aus den offiziellen Zahlen des Palasts hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. 24 Millionen britische Pfund soll er nun im Jahr abcashen.

William in der Kritik

Im abgelaufenen Steuerjahr (5. April) musste sich William noch mit sehr viel weniger zufrieden geben. Er hatte in seiner neuen Rolle demnach "nur" 5,9 Millionen Pfund (6,8 Millionen Euro) verdient, denn bis zum Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen September standen die Einnahmen des Duchy of Cornwall, wie der Grund- und Immobilienfonds des britischen Thronfolgers genannt wird, noch seinem Vater König Charles zu.