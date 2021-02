Prinz Philip ins Spital eingeliefert

Aus Palastkreisen hieß es aber, die Queen habe Spekulationen und Falschinformationen einen Riegel vorschieben wollen. Daher habe sie sich bewusst dazu entschieden, mit der Tradition zu brechen. Verabreicht worden sei die Spritze von einem Leibarzt der Royals, hieß es. Für den vollen Impfschutz sind zwei Impfungen innerhalb von mehreren Wochen notwendig.

Fleißiger Philip wird heuer 100

Am 10. Juni dieses Jahres wird Philip, seines Zeichens der Duke of Edinburgh, 100 Jahre alt. Anlässlich seines runden Geburtstags sind einige offizielle Veranstaltungen geplant. Seit 1947 sind er und Queen Elizabeth II. verheiratet. Damit ist Prinz Philip der dienstälteste Prinzgemahl in der Geschichte des Königreichs. Der Ehemann von Königin Elisabeth II. stand am 17. April 2009 genau 57 Jahre und 71 Tage der Königin zur Seite und brach damit schon damals den bisherigen Rekord von Königin Charlotte, der Gemahlin von Georg III. Inzwischen ist Philip schon in Pension: Im August 2017 absolvierte er seinen bisher letzten öffentlichen Auftritt - nachdem er im Jahr 2016 noch an 110 Tagen offizielle Verpflichtungen wahrgenommen hatte. Philip gilt als einer der fleißigsten Royals. Über 22.000 Termine absolvierte er alleine - zusätzlich zu jenen mit der Queen.