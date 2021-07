Prinz Philip feierte 92er im Krankenhaus

Philip hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrfach Zeit in Kliniken verbringen müssen. Zwischendurch aber nahm er seine Verpflichtungen an der Seite von Elizabeth II. wahr und wirkte dabei für sein Alter außergewöhnlich fit. Bereits vor einem Jahr hatte es so ausgesehen, als ob er seinen Geburtstag im Krankenhaus verbringen müsse. Dort war er nach den verregneten Feiern zum 60. Thronjubiläum der Queen wegen einer Blasenentzündung eingeliefert worden. Kurz vor seinem Ehrentag wurde er aber entlassen.



Am Montag erklangen in London und Edinburgh - Philip trägt den Titel Herzog von Edinburgh - dennoch die traditionellen Salutschüsse zu seinem Geburtstag. Der britische Premierminister David Cameron gratulierte dem 92-Jährigen per Internetdienst Twitter: "Ich wünsche dem Herzog von Edinburgh, der sich heute im Krankenhaus weiter erholt, einen sehr schönen 92. Geburtstag."



Philip war am vergangenen Donnerstag nach einem Fest im Garten des Buckingham Palastes in eine Londoner Klinik gegangen. Er wurde nicht mit einem Notarztwagen eingeliefert, der Aufenthalt schien geplant zu sein. Am Freitag unterzog er sich einem Eingriff am Unterleib. Anschließend hatte der Palast mitgeteilt, alles sei gut gelaufen und dem Herzog gehe es gut. Seitdem gab es keine weiteren Mitteilungen. Er soll bis zu zwei Wochen im Krankenhaus bleiben.