Prinz Louis bekam von seinen älteren Geschwistern einen besonderen Spitznamen

Die britischen Royals tragen traditionellerweise oftmals eine ganze Reihe von Vornamen. Privat dürfen es dann aber doch abgekürzte Varianten sein. So will das Magazin Life & Style etwa den Spitznamen des kleinen Prinz Louis in Erfahrung gebracht haben. Dem Bericht zufolge wird der Mini-Royal von seinen Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte schlicht "Lou Lou" genannt.