Willow Smith wendet sich mit persönlichen Worten an ihre Fans

Die US-Sängerin Willow Smith wandte sich mit persönlichen Worten an ihre rund zehn Millionen Follower und Followerinnen auf Instagram. "Nur eine kleine Erinnerung daran, dass unser Wert als Mensch nicht an unseren Fähigkeiten oder an unserer Produktivität gemessen werden kann. Unser Wert ist etwas Angeborenes (...). Ich habe in letzter Zeit damit zu kämpfen gehabt (...). Ihr müsst wissen, dass ihr geliebt werdet, von Natur aus bedeutsam und wertvoll seid. Egal, was die Welt oder eure Unsicherheiten euch glauben gemacht haben", schrieb die 21-Jährige zu einem kurzen Video, auf dem sie am Ufer eines Gewässers sitzend zu sehen ist.