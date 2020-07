Nach Not-OP: Palast gibt Update zu Gesundheitszustand von Prinz Joachim

Prinz Joachim von Dänemark wird sich voraussichtlich vollständig von seiner Not-OP nach einem Blutgerinnsel im Gehirn erholen. Nach Einschätzung der Ärzte werde der 51-Jährige keine Folgeschäden davontragen, teilte der dänische Königspalast in Kopenhagen am Dienstag mit. Der Prinz könne in Kürze die Intensivstation verlassen, werde aber "noch einige Zeit" im Krankenhaus bleiben.