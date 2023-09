Prinz Harrys plausible Forderung vor "Friedensgesprächen" mit Charles

Andere Beobachter erwarten, dass Harry sich wegen der familiären Streitigkeiten nicht mit Charles oder seinem Bruder Prinz William treffen wird. So oder so: Auch vor den Invictus Games hätten sie die Möglichkeit dazu. Denn dem Weg nach Düsseldorf wird Harry einen Stopp in London einlegen. Dort soll er am 7. September, dem Vorabend des ersten Todestags seiner Großmutter Queen Elizabeth II., an der Preisverleihung einer Wohltätigkeitsorganisation teilnehmen.

Diskretion gewünscht

Laut einem Palast-Insider würde sich Charles auch nur unter einer Bedingung mit Harry zusammensetzen: Diskretion. Gegenüber dem OK!-Magazin sagte eine Quelle: "Der König liebt seinen Sohn sehr, aber er hat ihn durch seine Aktionen sehr verletzt. Er wird immer für ihn da sein, zieht aber bei einem öffentlichen Schlagabtausch die Grenze. Sollten die Gespräche stattfinden, wird der König deutlich machen, dass in Zukunft keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden."

