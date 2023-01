Prinz Harrys Biografie: Die saftigsten Anekdoten

Sch√ľchtern und tapsig im Privaten, voller Selbstbewusstsein als Milit√§r - und immer mit den Gedanken bei seiner Mutter: Prinz Harry zeigt sich in seinen Memoiren als unangepasster Royal. Zuletzt erhob der 38-J√§hrige in mehreren Interviews Vorw√ľrfe gegen Bruder Prinz William, Stiefmutter K√∂nigsgemahlin Camilla und die britische Boulevardpresse. Am Dienstag erschien seine seit Wochen mit Spannung erwartete Autobiografie "Reserve", wie der deutsche Titel lautet.

Die saftigsten Anekdoten aus Harrys Memoiren im √úberblick

Die mehr als 500 Seiten, die Harry mit Hilfe des Ghostwriters J.R. Moehringer verfasst hat, bieten seine Sicht auch auf die Spannungen innerhalb der Royal Family. Ein √úberblick in der folgenden Galerie zum Durchklicken: