Prinz Harry wünscht sich Entschuldigung der Royals gegenüber Meghan

Der britische Prinz Harry wünscht sich von seiner Familie eine Entschuldigung gegenüber seiner Frau, Herzogin Meghan (41). Das sagte der 38-Jährige dem Daily Telegraph in einem am Samstag veröffentlichten Exklusiv-Interview. Statt ihm vorzuwerfen, verblendet und paranoid zu sein, sollten sein Vater, König Charles III., und sein Bruder, Prinz William (40), lieber mit ihm ein "vernünftiges" Gespräch führen. Was er wirklich wolle, sei dass sie Verantwortung übernähmen.