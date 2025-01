Prinz Harrys Prozess gegen die "Sun" beginnt

In Prinz Harrys Zivilklage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" beginnt heute, Dienstag, die Verhandlung.

Im Jahr 2011 erreichte der Abhörskandal seinen Höhepunkt. Die zu NGN gehörende Wochenzeitung News of the World wurde deswegen eingestellt. Der Verlag entschuldigte sich. Der BBC zufolge kostete der Skandal das Medienhaus mehr als eine Milliarde Pfund (derzeit etwa 1,18 Milliarden Euro) an Entschädigungen und Gerichtskosten.

Die mutmaßlichen Vergehen bei der Sun reichen zurück bis in die 90er-Jahre . Dass in dem betroffenen Zeitraum illegale Methoden wie das Abhören von Sprachnachrichten bei einigen britischen Zeitungen verbreitet waren, ist unumstritten.

Regelrechter Kreuzzug gegen "tabloid press"

Der Royal führt einen regelrechten Kreuzzug gegen die "tabloid press", wie die Boulevardpresse in Großbritannien genannt wird. Es will zeigen, dass die Methoden System hatten. "Niemand ist besser geeignet, das durchzuziehen, als ich", sagte er einmal in der Dokumentation "Tabloids on Trial" des britischen TV-Senders ITV. Er fechte das stellvertretend für alle aus, so der Royal.

Immer wieder hatte er auch deutlich gemacht, dass er den Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 in Paris den Paparazzi anlastet, die ihr und ihren Begleitern damals auf den Fersen waren. Mehrmals deutete er an, dass er befürchtet, seine Frau Meghan könne ein ähnliches Schicksal ereilen.

Auch den Austritt aus dem engeren Kreis der Königsfamilie, den er und Meghan vor gut fünf Jahren vollzogen hatten, und das Zerwürfnis mit Angehörigen auf beiden Seiten lastet er teilweise den Boulevardmedien an, die ihm seit seiner Kindheit auf Schritt und Tritt folgen.