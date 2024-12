Trotz der Krebserkrankung, die sie heuer durchmachte, organisierte Prinzessin Kate am 6. Dezember wieder traditionell einen großen Weihnachtsgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William lud für den Abend insgesamt 1.600 Gäste in die berühmte Kirche im Zentrum der britischen Hauptstadt ein. Unter dem Motto "Together at Christmas" ("Gemeinsam an Weihnachten") sollten Liebe und Empathie gezeigt und damit Menschen gewürdigt werden, die anderen geholfen haben. Ein wichtiger Schritt für Kate, die damit langsam in die Öffentlichkeit zurückkehrt.