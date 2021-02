Prinz Harry bei Geheimprojekt mit James Corden erwischt

Nanu, was hecken Prinz Harry und James Corden da aus? Der Herzog von Sussex wurde jedenfalls fotografiert, als er mit dem Showmaster in Los Angeles ein geheimes Projekt drehte.

Prinz Harry: Geheime Dreharbeiten mit James Corden

Der Prinz und der Moderator der "Late Late Show", der für sein Auto-Karaoke mit Promis bekannt ist, wurden am Freitag an Deck eines Open-Air-Doppeldeckertourbusses in Hollywood gesichtet. Die beiden waren von einer Film-Crew umgeben - darunter drei Kameraleute. Laut TMZ wurde die Gruppe zudem von einer Polizeieskorte begleitet.