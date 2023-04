Harry bei Charles' Krönung: Eine große Frage bleibt angeblich offen

Eine Woche vor dem historischen Tag weiß er angbelich auch noch nicht, wo er bei der Zeremonie platziert wird. In mehreren Artikeln war zu lesen, dass es sich um "die zehnte Reihe" in der Kirche handele. Insider glauben nicht daran: "Harry wurde noch nicht gesagt, wo er sitzt, aber ich bezweifle es", sagte eine palastnahe Quelle dem Promiportal Page Six über entsprechende Berichte, wonach Harry einen Platz abseits des Schusses erhalte.

Ein anderer Insider verriet dem Magazin: "Harry hat nichts vom Buckingham Palace über die Sitzplätze gehört. Aber ich denke, dass sich alle Parteien darauf konzentrieren werden, den Tag für den König so besonders wie möglich zu gestalten." Harry wolle seinen Vater unterstützen, heißt es in dem Bericht weiter.