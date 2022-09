Prinz George und Prinzessin Charlotte vor schwerer Aufgabe bei Beerdigung der Queen

An den Trauerzügen durch London und Windsor nehmen neben Hunderten Militärangehörigen, Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeitern des Gesundheitsdiensts NHS auch König Charles III (73), Thronfolger Prinz William (40) und Prinz Harry (38) teil. Auch Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) nehmen an der Trauerfeier für ihre Urgroßmutter teil. Demnach schließen sich die beiden älteren Kinder von William und Prinzessin Kate (40) der Prozession hinter dem Sarg innerhalb der Kirche an. Die Royals werden dem Sarg zu Fuß durch die von Tausenden Menschen gesäumten Straßen folgen. In der Londoner Innenstadt werden zu dem Jahrhundertereignis bis zu einer Million Menschen erwartet.

George und Charlotte absolvieren ihren bisher schwersten Gang

George und Charlotte steht keine einfache Aufgabe bevor. Nicht nur der Anlass ist traurig, Williams und Kates Kinder werden auch mit einem Trubel umgehen müssen, dem sie in dieser Form bisher noch nie ausgesetzt waren. Ob die Geschwister an der Prozession teilnehmen oder nicht, soll Berichten zufolge in den vergangenen Tagen deswegen gründlich abgewägt worden sein. Georges und Charlottes jüngerer Bruder Louis wird dem Begräbnis nicht beiwohnen. Mit seinen vier Jahren habe er Schwierigkeiten damit zu verstehen, dass seine Uroma gestorben ist, verriet Prinzessin Kate im Vorfeld der Beerdigung. George hingegen würde erst jetzt begreifen, wie wichtig seine Urgroßmutter war.

Prinz William hatte einmal darüber erzählt, wie schwer es für ihn gewesen ist, als er als 15-Jähriger zusammen mit seinem jüngeren Bruder Harry nach dem Tod seiner Mutter bei der öffentlichen Beerdigung - gefilmt von unzähligen Kameras, umringt von weinenden Diana-Fans und live übertragen an die Weltöffentlichkeit - hinter ihrem Sarg hergehen musste. "Das war eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals tun musste. Ich weiß nur noch, dass ich mich hinter meinen Stirnfransen versteckt habe und viel auf den Boden sah", sagte William in einer Doku anlässlich des 20. Todestages von Diana. "Damals habe ich nicht verstanden, warum alle so laut weinten und auf diese Art Gefühle zeigten, obwohl sie unsere Mutter doch gar nicht kannten", so der heutige Thronfolger.