Prinz Ernst August soll im Almtal Polizistin mit Baseballschläger bedroht haben

Welfenprinz Ernst August von Hannover soll laut Medienberichten vom Mittwoch in Scharnstein einer Polizistin Gewalt angedroht haben. Mit dabei habe er einen Baseballschläger gehabt, den er allerdings nicht einsetzte. Die Polizei bestätigte nur einen Vorfall "mit einem deutschen Staatsbürger", Landespolizeidirektor Andreas Pilsl retweetete allerdings einen entsprechenden Medienbericht.

Polizeieinsatz auf Ernst Augusts Jagdhütte

Erst vor wenigen Tagen hatte es einen Polizeieinsatz im Jagdhaus des 66-Jährigen in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) gegeben. Laut "Kronen Zeitung" habe er in der Nacht auf Mittwoch der Vorwoche per Notruf die Exekutive geholt und angegeben, ein Paar wolle ihn ermorden. Eine Streife traf Ernst August von Hannover demnach allein im Jagdhaus an, besagtes Paar befand sich im Freien. In weiterer Folge habe sich der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II sehr aggressiv verhalten, Beamte dürften ihn auch am Boden fixiert haben. Auf ärztliche Anweisung wurde er ins Spital gebracht.