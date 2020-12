Die britische Musicaldarstellerin Ruthie Henshall führte in den 1990ern etwa fünf Jahre lang eine On-Off-Beziehung mit Prinz Edward, dem jüngsten Sohn der Queen. In der britischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" plauderte die heute 53-Jährige jetzt über ihre Liaison mit dem Royals aus dem Nähkästchen.

Prinz Edward: Ex-Freundin plaudert intime Details aus

"Es ist lustig, es ist so lange her", erzählte Henshall. Prinz Edward sei ein "reizender Kerl". "Und ich habe mich wirklich in ihn verliebt", gestand die Musical-Darstellerin.

Über ihr Kennenlernen erzählte Ruthie Henshall: "Er war Produktionsassistent bei [Musical-Komponist] Adrew Lloyd Webber." Dann habe Lloyd Webber ihr angeboten, die Hauptrolle in "A Star Is Born" zu spielen.

"Und Edward war mein Ansprechpartner. Er hat mich angerufen und gesagt 'Du probst um 2 Uhr' oder was auch immer. Und er sagte zu mir, 'Würdest du gerne zu mir kommen und den Film 'A Star Is Born' mit mir sehen und etwas zu Abend essen? Ich so 'Was, im Palast, bist du dort?'", so Henshall, die zudem auch ein weitaus pikanteres Detail ausplauderte.

"Du bist im Buckingham Palace aufgetreten, du hast in den Gärten gesungen", erzählte sie weiter über ihre Zeit an Edwards Seite, um dann zu erwähnen, dass sie in den Schlafzimmern des Buckingham Palastes mit dem Royal intim geworden sei. Im Palast habe sie sich außerdem mit Martinis betrunken, erzählte Henshall im britischen Fernsehen.