Weiterer Verlust: Prinz Harry trauert um enge Vertraute

Lady Celia zählte so wie ihr Mann Lord Samuel Vesty zum inneren Vertrautenkreis der Queen. Sie war eine von insgesamt sechs Taufpaten, die Charles und Diana für Harrys Taufe im Jahr 1984 für die ehrenvolle Aufgabe erwählten. Hinter den Kulissen soll es damals zum Streit gekommen sein, nachdem Lady Celia und nicht Prinzessin Anne nicht als Patentante auserwählt wurde. Getauft wurde Harry in de St George's Chapel in Windsor, wo er 2018 auch Meghan Markle das Jawort gab. Auch bei Harrys Hochzeit war Lady Celia Ehrengast.

Beerdigung ohne Harry?

Sie Sun titelt, dass Lady Celias Tod Harry das Herz breche. Der Beerdigung seiner Patentante wird der Herzog von Sussex, der zusammen mit seiner Ehefrau und seinem Sohn Archie mittlerweile in den USA wohnt, wohl nicht beiwohnen können. Durch die Corona-Auflagen dürfte ein Flug nach London derzeit eher schwierig werden, mutmaßen Boulevardmedien.

Dieses Jahr wartete für Prinz Harry bereits mit einigen traurigen Ereignissen auf. Gerade erst gab Meghan bekannt, dass sie und Harry im Juli 2020 ein Kind verloren haben, was für das Paar einen äußerst schmerzvollen Verlust darstellte.