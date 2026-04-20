Einblicke in Princes bizarres Verhalten in den Tagen vor seiner Überdosis

Vor zehn Jahren starb Sänger Prince am 21. April. Er wurde in einem Fahrstuhl seines Paisley Park Studios in Chanhassen von seinem persönlichen Assistenten und Mitarbeiter Kirk Johnson leblos aufgefunden. Kornfeld alarmierte den Rettungsdienst. Der Versuch einer Wiederbelebung blieb erfolglos. Prince wurde für tot erklärt, im Alter von 57 Jahren.

Bassist über Prince: "Etwas stimmte mit seinem Gedächtnis nicht"

Als Todesursache wurde eine Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl festgestellt, die sich der Sänger selbst verabreicht hatte. Der Tod des Musikers wird als Unfall eingestuft.

Berichten zufolge litt Prince kurz vor seinem Tod im April 2016 unter massiven Gedächtnisproblemen. Sein früherer Bandkollege, Bassist Brownmark, behauptet, dass die Pop-Ikone zuletztt Gespräche vergaß und verwirrt wirkte.

"Ich wusste, dass etwas nicht stimmte", erinnert sich Brownmark, der von 1981 bis 1986 Bassist bei "The Revolution" war, im Gespräch mit Page Six. "Irgendetwas stimmte nicht mit seinem Gedächtnis und seinem Verhalten."

Prince habe Momente der Verwirrung erlebt und Gespräche vergessen, habe Pläne geschmiedet und diese dann wieder verworfen, erzählte der Musiker, der Princes Verhalten am eigenen Leib miterlebte.