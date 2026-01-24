Erst nach dem Tod enthüllt: Die geheimen Kinder berühmter Persönlichkeiten
Fast 34 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury sorgte die Nachricht, dass der Sänger eine geheime Tochter haben soll, für Schlagzeilen. Kürzlich wurde berichtet, dass diese im Alter von 48 Jahren nach langem Kampf gegen eine seltene Krebsart verstorben ist.
Doch Freddie Mercury war nicht der einzige Promi, der vermeintlich seinen Nachwuchs bis zu seinem Tod vor der Welt geheim hielt.
Auch nach dem Ableben dieser Promis rankten sich Gerüchte um vermeintliche Kinder, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste. Zum Teil wurden sie bestätigt.
- Clark Gable
1935 begann die Schauspielerin Loretta Young während der Dreharbeiten zu "Goldfieber in Alaska" eine Affäre mit Clark Gable und wurde von ihm schwanger. Young brachte eine Tochter, Judy James, zur Welt, die sie als adoptiert ausgab. James, die später selbst Schauspielerin wurde, wusste bis zum Erwachsenenalter nicht von ihrem prominenten Vater. Dass sie Gables Kind war, blieb zu Lebzeiten des Hollywoodstars nämlich ein Geheimnis.
- Heath Ledger
2008 ist der australische Schauspieler Heath Ledger auf dem Höhepunkt seiner Karriere überraschend gestorben. Für seine Rolle des Joker in "The Dark Knight" wurde der talentierte Hollywoodstar posthum mit einem Oscar geehrt. Was erst nach seinem Tod bekannt wurde, ist, dass er neben seiner Tochter Matilda, die er mit Michelle Williams teilt, möglicherweise im Alter von siebzehn Jahren schon einmal Vater geworden sein könnte. Zwei Monate nach Ledgers Tod behauptete sein Onkel Haydn Ledger, dass der verstorbene Star eine heimliche Tochter habe, die aus seiner angeblichen Affäre mit einer 25-jährigen Frau hervorgegangen sein soll.
"Es besteht eine sehr reale Möglichkeit, dass Heath der Vater war", behauptete Haydn. Er erzählte dem Magazin People auch, dass seit Jahren Gerüchte über ein Liebeskind im Umlauf waren. Ledger soll sein erstes Kind gezeugt haben, als er noch zur Schule ging. Die Vorwürfe entstanden nach einem Streit um den Nachlass des verstorbenen Stars, bei dem Heaths Ex-Partnerin Michelle Williams das Testament angefochten hatte, das er Jahre vor der Geburt der Tochter des Paares aufgestellt hatte. Bestätigt wurden die Gerüchte um ein weiteres Kind des Schauspielers allerdings nie.
- Jimi Hendrix
Ähnliche Behauptungen kursieren über die Musiklegende Jimi Hendrix. Dieser soll vor seinem Tod im Jahr 2007 gleich zwei Kinder gezeugt haben, über die bis zu seinem Ableben nichts bekannt war. Offiziell verstarb Hendrix kinderlos. 1972 behauptete jedoch seine ehemalige Liebhaberin Diane Carpenter, dass der legendäre Gitarrist der Vater ihrer vierjährigen Tochter Tamika Laurice James sei, wie Rolling Stone berichtete. Als er von Carpenter konfrontiert wurde, bestätigte Hendrix weder, noch leugnete er, dass er Tamikas Vater war, aber seine Versuche, sich einem DNA-Test zu unterziehen, wurden durch seine häufigen Tourverpflichtungen vereitelt.
Nach dem Tod von Hendrix behauptete Carpenter, ihre Tochter sei die rechtmäßige Erbin des Nachlasses des Musikers hatte. Das Fehlen eines DNA-Tests bedeutete jedoch, dass der Nachlass vollständig an Hendrix' entfremdeten Vater ging.
1994 behauptete auch ein Mann aus Schweden, der Sohn von Hendrix zu sein. Laut einem Bericht des Rolling Stone wurde James Henrik Daniel Sundquist ein Jahr vor dem Tod von Hendrix geboren. Er soll das Ergebnis einer angeblichen Affäre zwischen seiner Mutter Eva Sundquist und dem Gitarristen sein - entstanden, als dieser durch Schweden tourte. Nachdem ein schwedisches Gericht festgestellt hatte, dass er der leibliche Sohn des Musikers ist, ohne dass dies mittels DNA-Nachweis bewiesen worden wäre, erhob dieser rechtlich Anspruch auf den Hendrix-Nachlass. "Ich fühle mich einfach unfair behandelt", sagte James, der später seinen Namen in Hendrix Jr. ändern ließ.
Laut Seattle Pi hat keines der angeblichen Liebeskinder von Hendrix Geld geerbt.
- Hughie Green
Kurz nach dem Tod des britischen Fernsehmoderators Hughie Green, verstorben 1997, wurde bekannt, dass Green der biologische Vater von Jess Yates' Tochter Paula Yates ist, die später ebenfalls TV-Moderatorin wurde.
Yates lernte ihren leiblichen Vater nie kennen. Wie die Irish Times feststellte, tauchten erstmals während seiner Beerdigung Gerüchte über seine Vaterschaft auf, wobei ein Beobachter bemerkte: "Paula verlor innerhalb eines Monats ihre Zukunft und ihre Vergangenheit." Im Jahr 2000 starb Paula Yates im Alter von 41 Jahren an einer Überdosis Drogen.
Yates war die Ex-Frau von Bob Geldof, mit dem sie die Töchter Fifi Trixibelle, Peaches Honeyblossom (verstorben 2014) und Little Pixie teilte.
- Frank Sinatra
Es wurde lange angenommen, dass Ronan Farrow das einzige leibliche Kind von Woody Allen war. 1987 wurden der umstrittene Filmemacher und Mia Farrow Eltern von Ronan, der inzwischen als Anwalt und Autor tätig ist und keinen Kontakt mehr zu Allen pflegen soll. Es kursieren aber Gerüchte, wonach Ronan Farrow gar nicht Allens, sondern in Wahrheit Frank Sinatras Sohn sein soll.
Farrow war in erster Ehe mit Frank Sinatra verheiratet. Obwohl sich das Paar 1968 trennte, verriet Farrow, dass sie sich selbst Jahrzehnte später weiterhin sahen. In einem Interview mit Vanity Fair im Jahr 2013 wurde sie gefragt, ob Sinatra Ronans Vater sein könnte. "Möglich", antwortete die Schauspielerin daraufhin und fügte hinzu, dass Sinatra die Liebe ihres Lebens gewesen sei. "Er kam zurück, immer und immer und immer und immer und immer wieder", verriet sie. "Ich meine, wir haben uns nie wirklich getrennt."
- John Lennon
Der 1980 verstorbene Beatles-Star John Lennon hat offiziell zwei Kinder, die von seinen Ehefrauen Cynthia und Yoko Ono stammen. Es kursieren aber Behauptungen, wonach der Musiker einen weiteren geheimen Nachkommen haben soll. 1998 berichtete die BBC, dass eine anonyme deutsche Frau, die 1965 in Hamburg geboren wurde, auf ihrer Geburtsurkunde "John Winston Lennon" als ihren Vater nennen ließ. In dem Dokument ist auch der Beruf des Vaters als Musiker aufgeführt.
John Lennons Onkel Charlie behauptete, dass die Frau tatsächlich ein Kind des Stars sei und dass sein Neffe sie oft besucht haben soll, als sie ein Kind war. "Sie glaubt, dass sie sich ein wenig an ihn erinnert – aber es ist sehr wenig", sagte Charlie. "Sie hat keine Erinnerung an ihn als Beatle." Über die angeblich Tochter Lennons ist jedoch wenig bekannt.
