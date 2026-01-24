Erst nach dem Tod enthüllt: Die geheimen Kinder berühmter Persönlichkeiten

1994 behauptete auch ein Mann aus Schweden, der Sohn von Hendrix zu sein. Laut einem Bericht des Rolling Stone wurde James Henrik Daniel Sundquist ein Jahr vor dem Tod von Hendrix geboren. Er soll das Ergebnis einer angeblichen Affäre zwischen seiner Mutter Eva Sundquist und dem Gitarristen sein - entstanden, als dieser durch Schweden tourte. Nachdem ein schwedisches Gericht festgestellt hatte, dass er der leibliche Sohn des Musikers ist, ohne dass dies mittels DNA-Nachweis bewiesen worden wäre, erhob dieser rechtlich Anspruch auf den Hendrix-Nachlass. "Ich fühle mich einfach unfair behandelt", sagte James, der später seinen Namen in Hendrix Jr. ändern ließ.

Laut Seattle Pi hat keines der angeblichen Liebeskinder von Hendrix Geld geerbt.

Hughie Green