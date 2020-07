Presley-Enkelin Riley Keough: Herzzerreißende Worte über den Tod ihres Bruders

Am 12. Juni starb Benjamin Keough, der Enkel von Musiklegende Elvis Presley, im Alter von nur 27 Jahren unter tragischen Umständen. Nicht nur seine Mutter, Lisa Marie Presley (52), ist am Boden zerstört. Auch seine älteste Schwester Riley Keough trauert um Benjamin. In einem rührenden Statement verlieh die 31-Jährige ihrem Schmerz nun Ausdruck.

Riley Keogh trauert um ihren Bruder

"Die Morgen sind am schwierigsten. Manchmal vergesse ich, dass du weg bist", schreibt Keough zu einer Reihe an Fotos, die sie und ihren verstorbenen Bruder zeigen. "Ich kann nicht weinen, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr aufhören kann. Ein Schmerz, der mir neu ist."