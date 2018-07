Presley & Basinger: Protestaktion gleicht Gruselkabinett

"Mir ist bewusst, dass es um eine Tradition geht und die ältere Generation in Südkorea Hunde als Lebensmittel sieht. Aber die jüngeren Menschen in dem Land sind da mittlerweile anderer Meinung. Hunde sind kein Nahrungsmittel. Das ist einfach falsch. Es gibt falsch und richtig in dieser Welt und das ist definitiv falsch", erklärte Basinger gegenüber TMZ.

Botox-Stars unter sich

Die starbesetzte Protestaktion sorgte jedoch nicht nur wegen der toten Hunde für Wirbel. Aufsehenerregend waren auch die sichtlich operierten Gesichter der gealterten Hollywood-Damen: Die 64-jährige Basinger, die eigentlich kaum noch öffentliche Auftritte absolviert, präsentierte sich bei der Demo völlig entfaltet (auch wenn sie ihr Antlitz hinter einer XL-Fliegerbrille und Sturmfrisur zu verbergen versuchte), während Priscilla mit Mimikstarre und Nasenpflaster irritierte. Und auch das Gesicht der ehemaligen "Baywatch"-Nixe Donna D'Errico (50), die ebenfalls mit einem toten Hund im Arm an der Versammlung teilnahm, hat schon natürlichere Zeiten erlebt...