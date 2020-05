Premiere für die Wiener Wiesn

Kredenzt wird Gösserbier zu 3,80 Euro das Krügerl. Das ist auf eine Maß umgelegt ein wenig günstiger als der Gerstensaft beim Münchner Oktoberfest, wo sie heuer zwischen 8,70 und 9,20 Euro verlangen werden. Statt der obligaten Weißwurst oder dem bayrischem Ochsensemmerl setzt Leitner auf herrlich heimische Kalorienbomben wie Wiener Schnitzel, Brat- und Sacherwürstel und ... hmmm ... Grillente.



Da hat sich der Neuling in der Event-Szene aber ganz schön was vorgenommen: "Die Idee dazu hatte eigentlich ein Freund von mir, die letzten 18 Monate habe ich rund um die Uhr an diesem Projekt gearbeitet."



Die Gaudi ist zumindest schon mal musikalisch vorprogrammiert. Alles, was in der Schunkel-Branche Rang und Namen hat, wird die Stimmung anheizen.



Am Sonntag, dem 25. September regiert der "König von Mallorca", Jürgen Drews, im Gösser Bierzelt, bereits am Vormittag freuen sich Schlagerfans auf den "neuen DJ Ötzi ", Shooting-Star Andreas Gabalier. Es gibt ein Wiedersehen mit Showgrößen wie Nino de Angelo und Roberto Blanco.



Also, den Balkon hochgeschnallt, hinein in die Krachlederne, denn: ein bisschen Spaß muss sein.