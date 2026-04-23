PR-Aktion für Drake-Album sorgte für Chaos in Toronto

Rapper Drake hat mit tonnenschweren Eisblöcken in Toronto für sein neues Album geworben - und Chaos im Zentrum der kanadischen Großstadt verursacht.

Menschen hätten mit Spitzhacken und Hämmern das Eis bearbeitet und auch ein Feuer darauf gelegt, teilte die örtliche Polizei mit. In dem fast acht Meter hohen Klotz aus gestapelten Eisblöcken war das Datum für die Veröffentlichung des neuen Albums "Iceman" des kanadischen Rappers versteckt.