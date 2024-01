Popstar Shawn Mendes über sein Jahr der "Tiefpunkte"

Wie viele andere auch zu dieser Zeit hat der kanadische Sänger Shawn Mendes über das vergangene Jahr nachgedacht. Er sei gewachsen, schreibt er auf Instragram. "Die größte Lektion für mich in diesem Jahr war es, die Tiefs des Lebens zu akzeptieren und willkomen zu heißen... nicht ständig etwas ändern oder reparieren zu müssen, um mich wieder gut zu fühlen. Denn ich weiß, wenn ich langsam mache und in mich hinein höre, wenn ich ganz unten bin, ist da immer etwas, dass ich hören kann", so Mendes zu einem Videoclip, in dem er experimentell singend zu hören ist. "Im letzten Jahr habe ich viel Zeit damit verbracht, so zu singen. Ich habe festgestellt, dass es in Momenten extremer Angst oder Furcht oft den Schmerz lindert, wenn ich mich hinsetze und mir voller Vertrauen erlaube, zu singen, was auch immer herauskommt."

Mendes: Lernte, zuzuhören

Es falle ihm schwer, seinen Perfektionsdrand beiseite zu schieben. "Aber nach einer Weile begann ich, mich in den Tanz zwischen den 'richtigen' und den 'falschen' Noten zu verlieben ... ich erkannte, dass die 'richtigen' Noten nur deshalb Momente der Glückseligkeit und Euphorie auslösten, weil es die 'falschen' Noten gab. Der einzige Grund, warum ich in der richtigen Tonart singen kann, ist, dass ich gelernt habe, zuzuhören."