Popstar Robbie Williams beglückte Grünen-Politikerin mit Kuss

Die Hamburger Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jenny Jasberg, ist seit Jahren ein Megafan des Popstars und stand bei einem Konzert in der Hansestadt in der ersten Reihe. "Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir 'She's the one' gewidmet... Ich kann guten Gewissens in Rente gehen. Was soll jetzt noch kommen?", schrieb die 41-Jährige nach dem Konzert auf Instagram.