Plötzlicher Tod von Netflix-Star Daisy Coleman: Prinzessin Madeleine nimmt Abschied

"Sie war meine beste Freundin und großartige Tochter", schrieb die Mutter und fügte hinzu: "Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben. Mein kleines Mädchen ist weg."

Damit spielte Colemans Mutter auf die Vergewaltigung an, über die Coleman in der biografischen Dokumentation "Audrie & Daisy" erzählte. Coleman war eine von zwei Protagonistinnen, die von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Teenageralter berichteten, wofür sie 2017 mit dem Cinema Eye of Honor Award ausgezeichnet wurden. Im selben Jahr hatte Coleman die Organisation SafeBAE (Safe Before Anyone Else) gegründet, sie sich für die Prävention sexueller Übergriffe stark macht.

Prinzessin Madeleine nimmt Abschied

Freunde, Familie und Fans sind tief erschüttert. Eine, die der Tod von Daisy Coleman besonders mitnimmt, ist keine Geringere als Prinzessin Madeleine. Die 38-Jährige und die junge Musikerin haben einander über die Wohltätigkeitsorganisation von Madeleines Mutter, Königin Sylvia, kennengelernt. Auf Instagram nimmt die schwedische Königstochter Abschied von ihrer Bekannten.

"Heute haben wir einen unserer hellsten Sterne verloren. Es war uns eine Ehre, Daisy Coleman kennenzulernen und ihre Stärke und ihren Mut als Gründerin von SafeBAE zu bezeugen. Lassen Sie uns gemeinsam sexuelle Übergriffe und Misshandlungen gegen Kinder beenden", schreibt Madeleine unter ein Bild von Daisy.