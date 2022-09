Plötzlich ein Star: Was Milly Alcock nach "House of the Dragon" macht

Nach fünf Folgen mussten Fans der neuen Serie "House of the Dragon" Abschied nehmen von Rhaenyra-Targaryen-Darstellerin Milly Alcock. Die Australierin wurde ab Folge sechs von einer älteren Darstellerin ersetzt. Zwischen Episode 5 und 6 sind zehn Jahre vergangen. Dann übernimmt Emma D’Arcy die Rolle der Kronprinzessin Rhaenyra, während Emily Carey als Königin Alicent das Zepter an Olivia Cooke abgibt. Alcock verabschiedete sich auf Instagram mit einer Reihe an Fotos, die während der Dreharbeiten aufgenommen wurden.

Milly Alcock wurde über Nacht zum Star

Ihre Rolle im "Game of Thrones"-Prequel war für die 22-Jährige die erste Anstellung als Schauspielerin, die ihr die Aufmerksamkeit eines größeren, internationalen Publikums gewährte. Ihr Schauspieldebüt gab Alcock 2014 in einer Episode der Fernsehserie "Wonderland". Nach einer Reihe Rollen in diversen Serien wurde sie für ihre Leistung in der Rolle der Meg, die sie 2019 in der Serie Fernsehserie "Upright" verkörperte, von der Casting Guild of Australia mit dem Rising Star Award ausgezeichnet.