Pleite-Drama: Schäfer Heinrich steht vor dem Ruin

"Das ist für mich ganz schlimm. Ich hab die doch alle aufgezogen. Ich denke dann immer wieder an meine Eltern zurück. Wie viele Lämmer meine Mutter wohl geholt hat in ihrem Leben. Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, wie viele Lämmer meine Mama großgezogen hat", so der Promi-Bauer. "Wenn ich meiner Mutter sagen müsste, dass ich mich von Dingen trennen müsste - die würde sich im Grabe umdrehen."

"Es ist alles zu viel, ich habe auch schon oft bitterlich geweint, warum geht das nicht weiter? Warum klappt das nicht und so...", beklagte er sich unter Tränen.

Auch sein Manager Alexander Frömelt sieht momentan offenbar schwarz: "Der aktuelle Stand ist der, dass Heinrich wenn er seinen Hof in dieser Konstellation, in der er ihn in den letzten Jahren immer hat anwachsen lassen, weiter führt, er überhaupt keine Überlebenschance hat."

Wie es mit dem Hof des Schlagerstars weitergeht, bleibt wohl abzuwarten.

