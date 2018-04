Pippa Middleton erwartet ihr erstes Kind

Ihre große Schwester, die britische Herzogin Kate, wird demnächst ihr drittes Baby zur Welt bringen. Im Herbst ist es dann wohl auch bei Pippa Middleton so weit: Britische Medien berichteten am Sonntag, die 34-Jährige erwarte ihr erstes Kind. Im vergangenen Jahr hatte sie den Banker James Matthews geheiratet.

Der Geburtstermin sei im Oktober, berief sich die Zeitung The Sun on Sunday laut der Nachrichtenagentur Reuters auf einen ungenannten Freund des Paares. Pippa Middleton wurde weltweit als Brautjungfer ihrer Schwester bei deren Hochzeit im Jahr 2011 bekannt. Kate ist die Ehefrau von Prinz William, dem Zweiten in der britischen Thronfolge.