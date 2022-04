Pinke Haare: Megan Fox überrascht mit komplett neuer Frisur

Seit Megan Fox ihre Anfänge in Hollywood gemacht hatte, kannte man die mittlerweile 35-Jährige hauptsächlich mit ihren langen braunen Haaren. Vor Kurzem zeigte sie sich auf Instagram mit weiß-grauer Mähne und machte damit deutlich, dass sie auch gerne mit Perücken herumexperimentiert und sich für Film-Rollen auch mal von ihrem üblichen Look entfernt. Im neuen Film "Good Mourning", in dem ihr Verlobter Machine Gun Kelly erstmals als Schauspieler zu sehen sein wird, zeigt sich die "Transformers"-Darstellerin mit knall pinken Haaren.

Megan Fox: Pinke Haare für neuen Film mit Machine Gun Kelly

Für den neuen Film "Good Mourning", in dem Machine Gun Kelly nicht nur sein Schauspiel-Debüt feiert, sondern den der Sänger auch mit Avril Lavignes Verlobten Mod Sun geschrieben und inszeniert hat, holte er sich einige bekannte Namen vor die Kamera. Dabei durfte natürlich auch seine Partnerin Megan Fox nicht fehlen, die sich für den Streifen gleich einen neuen Look verpassen ließ.