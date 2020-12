Beeindruckendes Gesangstalent: Pink-Tochter Willow stiehlt ihrer Mama die Show

Wie die Mama - so die Tochter: Sängerin Pink begeistert seit Jahren ihre Fans mit ihrer rauen Rockröhren-Stimme. Doch wie sich zeigt, hat ihre Tochter Willow das Gesangstalent von ihrer berühmten Mama geerbt.

Tochter Willow stiehlt Pink die Show

Im Rahmen des "Disney Holiday Singalong" bei ABC-Network trat Pink nun zusammen mit Willow in weihnachtlicher Kulisse vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf. Die beiden gaben gemeinsam ein Duett zum Besten.

Die erste Strophe von Nat King Coles "Christmas Song" singt Pink in einem vom Sender ABC auf Instagram geteilten Video noch selbst. Dann übergibt sie das Mikrophon an ihre neunjährige Tochter - und Fans kommen aus dem Staunen nicht heraus, wie talentiert diese ist. Dabei gerät die US-Musikerin ganz in den Hintergrund. Im Kommentarbereich gab es jedenfalls hauptsächlich Applaus für den Nachwuchs der 41-Jährigen.

"Willows Stimme ist wunderschön", schreibt eine begeisterte Userin. "Heiliger Strohsack, das Mädchen kann singen", wundert sich ein Fan. "Ein Star im Entstehen", kommentiert ein Nutzer Willows auftritt.