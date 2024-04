Pikante Beichten: Stars, die ihren Ehepartnern vor der Hochzeit fremdgingen

Stars, die ihren Ehepartnern vor der Hochzeit fremdgingen

Demi Moore hat ihren ersten Mann, Musiker Freddy Moore, betrogen. Das Ex-Paar traute sich 1980 mit gerade einmal 18 Jahren. 1985 kam es zur Trennung. Die Schauspielerin gestand später in ihren Memoiren, sich am Abend vor ihrer Hochzeit mit einem ehemaligen Kollegen getroffen zu haben. "Anstatt an meinem Eheversprechen zu arbeiten, rief ich am Abend vor unserer Hochzeit einen Mann an, den ich am Filmset kennengelernt hatte", erzählte Moore.