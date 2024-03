Philipp Plein: Trennung und Baby von neuer Freundin

Es tut sich derzeit so einiges im Leben von Philipp Plein : Der Designer hat in einem Posting auf Instagram die Trennung von Lucia Bartoli bekannt gegeben. Kurz darauf bestätigte der Modemacher, dass er bereits in einer neuen Beziehung ist und erneut Vater wird.

Plein und Bartoli waren im Oktober 2023 Eltern eines Sohnes geworden. Rouge ist nach Sohn Rocket das zweite gemeinsame Kind des Ex-Paares.

In seinem Posting auf Instagram verriet der Designer jetzt, dass er es im schon März letzten Jahres vorübergehend zu einer Trennung von Bartoli gekommen sei, aber dass sie ihrer Beziehung noch eine Chance gegeben haben. Im Oktober haben sie sich endgültig getrennt - nur wenige Wochen nach der Geburt von Sohn Rouge.

Es habe aber nie einen "richtigen Streit" zwischen ihnen gegeben, versicherte Plein. Er und die Mutter seiner beiden Kinder sollen sich seinen Angaben zufolge in Freundschaft getrennt haben.

"Wir beschlossen, unsere Beziehung als beste Freunde und als die besten Eltern, die wir für unsere Kinder sein können, fortzusetzen. Wir lieben und respektieren uns immer noch wie am ersten Tag unserer Beziehung – und wir werden auch in Zukunft als glückliche Familie für unsere 2 wunderbaren Kinder zusammenbleiben", schrieb der Modemacher, der auch in Zukunft Zeit mit Bartoli verbringen will.

"Auch in der Zukunft mit neuen Lebenspartnern werden wir so weitermachen", teilte er mit.