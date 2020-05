„Lächeln. Egal, was ist“

„Meine Eltern haben mir jedoch den Rat gegeben: ,Lächle immer, egal was passiert‘.“ Gut so. Denn gute Laune ist am Donnerstag im Wiener Musikerverein gefragt. Elmayer: „Sie gilt als wichtige Benimmregel.“ Was die Debütanten sonst noch vom Benimm-Papst lernten? „Tanzt, grüßt, nehmt Kontakt auf! Ein Ball ist ein gesellschaftliches Ereignis, man spricht mit den Menschen. Handy und Laptop haben dort nichts verloren.“