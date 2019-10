Pharrell Williams ist nicht mehr happy mit „Blurred Lines“

US-Musiker Pharrell Williams (46, Welthit: „Happy“, 2013) sagt in einem Interview mit GQ, er habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass der Inhalt mancher seiner Songs problematisch sei.

"Mir ist klar geworden, dass wir in unserem Land in einer chauvinistischen Kultur leben. Das war mir so nicht bewusst. Und ich musste feststellen, dass einige meiner Songs diesen Chauvinismus aufgreifen. Das hat mich wachgerüttelt."

Ein Lied ist ihm sogar peinlich – „Blurred Lines“ („Verwischte Grenzen“). Darin heißt es in Richtung einer Frau: „Du bist ein Tier, Baby, es liegt in deiner Natur, lass dich befreien, ich weiß, dass du es willst ...“ Wegen sexistischer Inhalte wurde der Song im britischen Fernsehen tagsüber nicht mehr gespielt.