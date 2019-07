Pharell Williams' intimes Gespräch mit Herzogin Meghan

Der Sänger, Pharell Williams, der bekannt ist für seinen Hit "Happy", bekräftigt Meghan und Harry in ihrer Liebe. Bei der Europa-Premiere von der Neuauflage von "Der König der Löwen" am 14. Juli in London spricht er mit dem royalen Paar darüber.

Der britische TV-Sender ITV hat das Gespräch gefilmt. "Es ist so schön, eure Beziehung. Liebe ist wunderbar. Es ist wunderschön. Nehmt das niemals für selbstverständlich, gerade in dem heutigen Klima. Ich wollte euch sagen, dass es für viele von uns so bedeutend ist. Wirklich. Es ist bedeutend", sagte Williams.