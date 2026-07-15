Pflegebedarf: L7-Rockerin Jennifer Finch an aggressivem Hirntumor erkrankt
Fans dürfte diese Nachricht schwer treffen: L7-Bassistin Jennifer Finch kämpft gegen eine aggressive Form eines Hirntumors. Ihre Bandkollegen gaben die Diagnose am Montag bekannt und starteten gleichzeitig eine Spendenkampagne auf der Plattform GoFundMe, um die 59-Jährige nach mehreren Operationen und schweren Komplikationen zu unterstützen.
Bandmitglieder bitten um Spenden für kranke Bassistin
„Jennifer benötigt nun umfassende medizinische Versorgung, Rehabilitation und professionelle Unterstützung zu Hause“, erklärten die L7-Mitglieder mit Blick auf ihr Spendenziel von 350.000 US-Dollar.
Finch hätte zunächst gehofft, dass „eine Behandlung, einschließlich Strahlentherapie, ihr ein halbwegs normales Leben ermöglichen würde“, doch sie musste „eine Reihe schwerer Rückschläge“ und „erhebliche körperliche Einschränkungen“ hinnehmen. Ihre Angehörigen fügten hinzu: „Jennifers Pflegebedarf übersteigt das, was Freunde und Familie ihr rund um die Uhr bieten können.“
Der Spendenaufruf enthielt ein Foto der Punk-Musikerin, auf dem sie im Krankenhaus lächelt und eine auffällige Narbe von einer Hirnoperation zeigt.
L7 (englisch ausgesprochen, L-Seven) ist eine 1985 gegründete US-amerikanische Punkband aus Los Angeles, die ihre größten Erfolge in den frühen 1990er Jahren gefeiert hat. Zu den bekanntesten Hits der Band zählen „Pretend We're Dead“ und das auch vom Soundtrack des Films „Natural Born Killers“ bekannte Lied „Shitlist“.
Kommentare