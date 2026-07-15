Pflegebedarf: L7-Rockerin Jennifer Finch an aggressivem Hirntumor erkrankt

Fans dürfte diese Nachricht schwer treffen: L7-Bassistin Jennifer Finch kämpft gegen eine aggressive Form eines Hirntumors. Ihre Bandkollegen gaben die Diagnose am Montag bekannt und starteten gleichzeitig eine Spendenkampagne auf der Plattform GoFundMe, um die 59-Jährige nach mehreren Operationen und schweren Komplikationen zu unterstützen.

Bandmitglieder bitten um Spenden für kranke Bassistin

„Jennifer benötigt nun umfassende medizinische Versorgung, Rehabilitation und professionelle Unterstützung zu Hause“, erklärten die L7-Mitglieder mit Blick auf ihr Spendenziel von 350.000 US-Dollar.