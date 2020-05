Peter Rapp erlitt Herzinfarkt

Es geschah in der Nacht von Montag auf Dienstag: „Bei mir zu Hause in Klosterneuburg – plötzlich und überfallsartig. Ich bin auf die Straße hinaus, damit die Rettung mich gleich sieht.“

Peter Rapp (69), das unverwüstliche „Urgestein“ der ORF-Unterhaltung mit „ mehr als 5000 Sendungen“ auf seinem „breiten Buckel“, sackte zusammen. „Ich habe sofort alle Symptome eines Herzinfarkts an mir erkannt. Es war mir völlig klar, was da ablief: Starke Schmerzen im linken Oberarm, ein heftiger Druck auf der Brust und eiskalter Schweiß auf der Stirn.“

Seine Selbstdiagnose trog ihn nicht: Ein Herzinfarkt.

Der seelisch wie körperlich zeitlebens robuste Rapp reagierte geistesgegenwärtig und gottlob goldrichtig: „Ich setzte mich auf den Gehsteig, holte mein Handy heraus und rief die Rettung an.“ Instinktiv richtig, gerade rechtzeitig und möglicherweise lebensrettend. Binnen Minuten kam die Ambulanz: „Ich lag hilflos da und musste mich ununterbrochen und unter Krämpfen übergeben. Net schön ...“

Wenig später wurde Rapp in der Wiener Rudolfsstiftung operativ ein Stent in die Herzkranzgefäße implantiert. Er hatte tatsächlich einen Infarkt erlitten. (Die ORF-Pressestelle sprach noch am Mittwoch von „Rhythmusstörungen“).

Aber es wäre nicht Rapp, zeigte er selbst in dieser misslichen Lage nicht auch noch die für ihn urtypische Selbstironie: „Ich werde das überleben. Ich bin ganz gut in dieser Disziplin ...“ Wie wahr: Rapp „überlebte“ Konkurse, Scheidungen, Rauswürfe und Kaltstellungen im Staatsfunk wie kein Zweiter. Demnächst feiert er 50 Jahre am Schirm. Rapp ’n’ Roll! Am Wochenende will er schon wieder die „Brieflosshow“ moderieren.