Offene Worte: Peter Maffay bedauert Alkohol-Exzesse

Dass er früher oft zu tief ins Glas geschaut hat, hatte Maffay bereits vor einiger Zeit gegenüber focus.de erzählt: "Ich habe zwei, drei Flaschen Whisky am Tag getrunken und in manchen Zeiten 70, 80 Zigaretten am Tag geraucht. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Mal hatte ich gute Laune, dann wieder artete es in Exzesse und Aggressivität aus. Irgendwann in den 90er-Jahren habe ich dann das Rauchen und Trinken gelassen."

Heute trinke er ein Glas Wein oder Bier - "und das wars".