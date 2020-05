Peter Filzmaier: Bekannt, aber ungern populär

Filzmaier

Filzmaier

Allerdings sei dieDonau Uni in Krems ein „für mich auch ganz typischen Ort“. Hier koordiniert und lehrtPolitische Kommunikation. „Ich bin und war beruflich immer mobil. Auch weil ich als geborener Wiener die Wasserkopflastigkeit Wiens nie mochte. Daher habe ich viel in den Bundesländern gearbeitet.“ Den Lehrauftrag in Krems hat er wie andere aber reduziert, als er 2009 sein Unternehmen, das „Institut für Strategieanalysen“, eröffnete. Und sogar eine unkündbare Stelle aufgegeben. „Aber ich würde Universität nie ganz aufgeben, auch wenn man in erfolgreichen Jahren mit der Firma mehr verdient. Die Wissenschaft ist eine mir sehr angenehme Selbstverpflichtung zur Fortbildung im eigenen Fachgebiet.“liebt das Akademische in jeder Facette: Beim Rundgang erklärt er mit seiner markanten rauchig-krächzenden Stimme die Geschichte des Gebäudes – „ehemalige Tabakfabrik, das Flair des traditionellen Gebäudes in spannender Verbindung mit dem neuen Trakt.“ Über die Bibliothek spricht er wie über einen magischen Ort.